"بحبك قد كل إشي".. رسالة رومانسية من إياد نصار لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان إياد نصار، بعيد ميلاد زوجته شيماء الليثي، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بـ"انستجرام".

وعلق "نصار"، على الصور قائلًا: "الوقت بالنسبالي هو الوقت اللي بقضيه معاكي.. غير كده .. أنا مستني الوقت اللي هقضيه معاكي... بحبك قد الكل إشي.. كل عام وأنت بخير".

وعرض مؤخرًا لـ إياد نصار مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة ‏إدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه جلال، وعزوز عادل، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.