محمد رمضان ينشر فيديو من غرفة عمليات: الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أثار الفنان محمد رمضان الجدل، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يظهر فيه وهو يجري عملية جراحية.
وتساءل العديد من جمهوره عما إذا كان الفيديو من أحد أعماله الفنية، أم إنه حقيقي.
بينما علق "رمضان": "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة"، كما ظهر وهو يداعب الكاميرا ويبتسم.
محمد رمضان يستكمل تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "البرنس"، ويشاركه البطولة نور، روجينا، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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on Feb 12, 2020 at 3:25am PST
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