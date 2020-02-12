"بيهمشني وحولها لحرب علنية".. عمر كمال يكشف تفاصيل أزمته مع "شاكوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي:

تفاجئ الجميع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بهجوم المطرب الشعبي عمر كمال، على زميله حسن شاكوش، بعد النجاح الذي حققاه سويًا بأغنيتهما "بنت الجيران".

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، كشف عمر كمال تفاصيل أزمته مع شاكوش، وقال إنه يشعر بالاستياء بسبب ما فعله معه شاكوش من تهميش، مضيفا: "صحيت الصبح لاقيت أغنية بنت الجيران، اتغير اسمها على يوتيوب إلى (بنت الجيران بهوايا انتي قاعدة معايا)، اللي هو لا حول لا قوة إلا بالله، طيب ليه عمل كدا وهي كانت بنت الجيران بس؟".

وتابع: "بيهمشني بقاله فترة في كل حتة وأنا ساكت، وسكت كتير جدًا، لكن إني أصحى ألاقي المهرجان اتغير اسمه، يبقى كدا خلاص بقى دي حرب علني".

وعن محاولته للتواصل مع حسن شاكوش قبل كتابة البوست، قال كمال: "لا، محاولتش أنا اللي في نفسي أقوله بقوله على صفحتي وقدام الناس، وفي ناس كتير حاولت تكلمني عشان أمسح البوست وقالتلي متفرجش الناس علينا، وتعالى نعمل قعدة، قولتلهم لا؛ لأن اللي عمله معايا حسن شاكوش قلة ذوق علني، وكمان هو محاولش يكلمني لأنه عارف إن فيه مصالح مشتركة بينا، فأكيد مش هيجبهالي بشكل مباشر".

واستطرد المطرب الشعبي: "شاكوش طلع في برنامج نفسنة، قالولك مغني بهوايا انتي قاعدة معايا، وعمل مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مدتها 7 دقايق مجبش فيهم سيرتي، اتكلم عن اللي لحن واللي كتب، طيب واللي غنا.. مفيش أي ذكر ليه؟".

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وتابع: "حسن كان بيروح لحمو بيكا يحضر البروفات بتاعته، وياخد الكوبليه اللي معلم ومكسر مصر، وباقي المهرجان يترمي في الزبالة". موضحًا: "لا دلوقتي في واحد اسمه عمر كمال الكوبليهات بتاعته بتتحفظ زيه زيك، ومهرجان بنت الجيران محفوظ من الجلدة للجلدة، مش كوبليه واحد بس".

وأوضح: "أغنية (شمس المجرة) السابعة على العالم، أنا مشارك فيها وملحنها يعني أنا شريك نجاح أساسي معاك يا شاكوش، ليه بقى التهميش ده؟".

وعن مصير أغنيتهما الجديدة التي انتهيا من تسجليها مؤخرًا، قال كمال: "تنزل متنزلش بقى مش فارق معايا".

وحقق الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ساحقًا بأغنيتهما "بنت الجيران"، التي حصدت ما يزيد عن 80 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب. كما تصدرت المركز الثاني، بتطبيق "ساوند كلاود" العالمي، وحصل مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، المركز السابع على التطبيق ذاته.

بدوره، حاول الخليج 365 التواصل بحسن شاكوش، للتعليق على الأمر، ولم يتسن لنا الوصول إليه حتى كتابة التقرير.