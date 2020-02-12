تراند اليوم : "رصاصات" تشعل قضية قتيل "فيلا" نانسي عجرم من جديد

مازالت قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفشي أسرارها من وقت لأخر، حيث شهدت تطور جديد بقيادة أسرة الشاب القتيل محمد الموسي.

وطالبت أسرة الموسي الذي قتل بـ 18 رصاصة من سلاح زوج الفنانة فادي الهاشم، تشريح جثمان القتيل وإخراج الرصاصات من جسده.

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وكانت أسرة الموسي قد رفضت استلام الجثمان ودفنه قبل أن تنجلي الحقيقة.

كما رأت الأسرة أن الفيديوهات التى انتشرت لا توضح أى نوع من الدفاع عن النفس كما يقول فادى الهاشم ونانسى عجرم.

وكانت المحامية السورية رهاب بيطار، المتطوعة في فريق الدفاع عن أسرة القتيل محمد الموسى، كشفت قبل أيام أن جثمان القتيل لم يدفن بعد، وما زال في ثلاجة المستشفى في بيروت.

