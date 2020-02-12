بالفيديو: مفاجأة مميزة من زوج أحلام يوم ميلادها وطلب غير متوقع من ابنتها

شاركت الفنانة أحلام متابعيها على تطبيق انستغرام بمقاطع من الفيديو نقلت من خلالها التحضيرات والمفاجأة التي اعدها زوجها مبارك الهاجري بمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف في 13 فبراير.

وظهرت النجمة الاماراتية في المقطع وهي تستعرض تجهيزات زوجها الذي شكرته بلطافة على احضاره لثلاثة قوالب حلوى، واحد احتفالاً بيوم ميلادها عليه صورة كبيرة لها، وآخر على شكل قلب احمر لمناسبة يوم الحب وآخر باللون الزهري لابنتهما فاطمة الذي يصادف ميلادها تزامناً مع ميلاد والدتها.

وشكرت احلام زوجها الذي قام بتقطيع قالب الحلوى الخاص بها وتمنت ان يدوم الحب بينهما وان يبقيا معاً، ليصدما بصوت ابنتهما وهي تطلب منهما ان ينجبا طفلاً جديداً، الامر الذي شكل صدمة للنجمة الخليجية.

وعلقت احلام على المقطع قائلة: “ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما اقدر اعيش من غيرك، أحبك”.