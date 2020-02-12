بالفيديو: فنانة خليجية تبالغ في تقليد دلع حليمة بولند.. والأخيرة ترد

لفتت الفنانة ملاك الكويتية الأنظار بسبب فيديو تم تناقله عبر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيه برفقة الإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وأثارت الانتباه بقيامها بتقليد طريقة كلام الأخيرة ودلعها وهو ما أثار بينهما أجواء من الضحك والمزاح وتساءلت حليمة عما إذا كانت تقوم بذلك فعلاً.

كما عرض ضمن المقطع فيديو آخر لهما فيما تقوم الفنانة بالتركيز على تقليد حركات الإعلامية. وكشفت بولند للمرة الأولى أن ملاك أدت في مسلسل “أميمة في دار الأيتام” شخصية تشبهها.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المتابعين ورأى الكثيرون أنهما بعيدتان كل البعد عن العفوية متهمين إياهما بالتصنع.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على ملاك الكويتية منذ أشهر بسبب استدعاء الشرطة لها على خلفية اشتباكها بالأيدي مع مدرسات في مدرسة ابنها.

وجاء هذا على إثر ما كشفته عن تعرض الأخير للضرب في المدرسة حيث أشارت إلى أن المدرسات رفضن أن تقوم بتصويرهن. وذكرت في مقطع مصور أنها حصلت على تقرير طبي يثبت أنه تم ضرب ابنها وأنها ترغب في معرفة الأسباب.