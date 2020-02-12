الشهر المقبل.. محمد منير يخرج من حزنه بحفل غنائي

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 6 مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبايزيد.

ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من ألمع أغانيه التي يعشقه الجمهور ولكن بطريقه مختلفة

وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر اللمون، و ابكي، وغيرها من أشهر أغانيه.

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من جانب آخر، ظهر محمد منير فى حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسى أثناء فقراته الغنائية، وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة فى مفصل

الحوض وطمأن الجمهور عن حالته قبل أن يلغي حفله فى رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.

يذكر أن آخر حفل غنائى للكينج محمد منير كان بمدينة الشروق، والذى حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضره عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى دون الكرسى.