فيكتوريا أبرل: على المرأة أن تهتم بقضاياها سينمائيًا

خلال ندوة فيكتوريا أبرل ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة قالت إن المرأة عليها أن تهتم بقضاياها، موضحة أنها حصلت علي فرصتها كسيدة في السينما حتي أن هناك أدوار كان من المفترض أن يجسدها رجال وتم تحويلها لأدوار نسائية في عدد كببر من الأعمال التي شاركت بها، وأشارت

إلي أنها تعتمد دائما علي السيناريو وتركز في عملها كممثلة فقط لأنها ترغب في التركيز وتقديم كل ما هو جديد ومميز.

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وشددت أبرل على أن المنصات الإليكترونية مثل نتفلكس وغيرها تجتذب الفنانين وإضافة لصناعة السينما والدراما وأثرت صناعتهم ولكنها

في نفس الوقت تؤثر علي ثقافة الشعوب، وأوضحت أنها لم تشاهد السينما في بوليوود كثيرة ولكن ما شاهدته منها يؤكد أنهم يقدمون سينما عائلية مميزة تستطيع مشاهدتها في المنزل، وهناك أفلام كثيرة جيدة تم تقديمها في هوليوود كما أن هناك أفلام عديدة أخري سيئة فرضها المنتجين وأفلام تعرف تفاصيلها ونهايتها بمجرد عرضها وفي بعض الأحيان قبل عرضها وهو دليل علي عدم جودتها.