فيكتوريا أبرل تشيد بـ فيلم كفر ناحوم

شاهدت النجمة العالمية فيكتوريا أبرل مؤخرا فيلم كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكي وأعجبها كثيرا، وأوضحت أنها بدأت حياتها بدراسة الرقص قبل أن تشجعها معلمتها على الاتجاه للتمثيل ولذلك أحبت الرقص النوبي، مشيرة إلي أن حياتها خيالية لأنها تري أن ذلك أكثر إثارة ومتعة من الواقع لأن الحياة تعطينا مثلما نحلم ولذلك علينا تقديم ما نحلمبه فقط لنصل لما نريد.
وأوضحت فيكتوريا أبرِل إنها قدمت فيلمين في أمريكا إنتاج مشترك مع إسبانيا وكانت تجربة سيئة جعلتها تكره الاستوديوهات الأمريكية ولم ترغب في تكرارها مرة أخري او حتي الاستقرار في أمريكا وهوليوود كما فعل بعض النجوم الآخرين ولذلك عادت لأوروبا مجددا.
وشددت فيكتوريا علي أنها فترة السبعينات قدم بعا أفلام أكثر حرية مما يعرض الآن فمنذ التسعينات أصبح من الصعب تكرار هذا الأمر في ظل الرقابة الأخلاقية علي الأفلام من المجتمع، مشيرة إلي أن فيلم كعب عالم لم يثر جدل كبير وقت عرض ولكن ما أثار الجدل هو فيلم قصة الحب وتم مهاجمته من الجمعيات النسائية والفيمنست بقوة في هذا الوقت وكانت هناك وصاية أخلاقية علي الأفلام وهو الأمر الذي ترفضه بشدة.
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