"سقف" لرامي جمال تقترب من المليون الخامس على "يوتيوب"

حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث تقترب في يوم صدورها الثالث من 5 ملايين مشاهدة، وذلك علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:مصطفى حسن، ألحان: بلال سرور، توزيع: توما، وتستمر فيالمركز الاول في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
كما يستعد رامي مساء اليوم إصدار أغنيته الجديدة" بيهم كلهم"، بمناسبة عيد الحب، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال، توزيع:وسام عبد المنعم.
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