"سقف" لرامي جمال تقترب من المليون الخامس على "يوتيوب"

حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث تقترب في يوم صدورها الثالث من 5 ملايين مشاهدة، وذلك على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:مصطفى حسن، ألحان: بلال سرور، توزيع: توما، وتستمر في

المركز الاول في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

كما يستعد رامي مساء اليوم إصدار أغنيته الجديدة" بيهم كلهم"، بمناسبة عيد الحب، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال، توزيع:وسام عبد المنعم.