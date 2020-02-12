خاص الفن – هكذا عادت غادة بشور إلى منتصف القرن الماضي

ميرنا وليد - بيروت - اشتكت الممثلة السورية ​غادة بشور​ من فقدان مادة الغاز وانقطاع الكهرباء وندرة المازوت في دمشق.

وكشفت لموقع "الفن" أنه وفي ظل هذه الظروف والشتاء القارس، فإنها اضطرت لاستعمال ما يسمى بـ "بابور الكاز" الذي كان يستعمل قديماً وكان يظهر في معظم المسلسلات الشامية في منتصف القرن الماضي.

وأكدت لموقعنا أنها خلال هذا العام لم تشارك في أي مسلسل بسبب قلة الإنتاجات السورية التي ربما لا تصل إلى عشرة أعمال، مشيرة إلى أنها ربما تظهر في الجزء الخامس عشر من مسلسل "بقعة ضوء" في حال تم إنتاجه ليلحق بالموسم الرمضاني.

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