نجم Home Alone يكشف حقيقة اعتداء مايكل جاكسون عليه في طفولته

ميرنا وليد - بيروت - لأول مرة خرج الممثل ​ماكولي كولكين​ عن صمته وكشف حقيقة تعرضه للاعتداء على يدي صديقه نجم البوب الراحل ​مايكل جاكسون​ حين كان طفلًا صغيرًا.

وأشار ماكولي انه لا يوجد اي شيء للحديث عنه في هذا الاطار، وصرح خلال مقابلة جديدة له مع مجلة "Esquire": "انظر، سأبدأ بجملة، هي ليست جملة بل الحقيقة وهي أنه لم يفعل شي يضرني، ولم أره يقدم على أي شيء خاطئ، وتحديدًا في تلك الفترة الزمنية". وتابع: "ليس لدي أي سبب لإخفاء أي شيء، الرجل توفي".

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