إنجي علي تفضح خطوبة ناهد السباعي ثمّ تتراجع-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية المصرية ​إنجي علي​ جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من كواليس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، ظهرت فيها برفقة الممثلات المصريات نجلاء بدر وداليا مصطفى و​ناهد السباعي​، لتكشف في تعليقها عن خطوبة الاخيرة، إذ قالت:"مبروك خطوبة ناهد السباعي".

وبعد أن تفاعل المتابعون مع الصورة والتعليق بشكل كبير، إذ توجهوا بالتهنئة للسباعي، عمدت علي إلى حذف هذا التعليق والإكتفاء بالقول:"من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة".

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي كشفت مؤخرا أسباب إلغاء حفل زفافها من زوجها رجل الأعمال المصري محمد عبدربه قبل إتمامه بساعات، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بحدوث خلافات بين العائلتين كما ردد البعض، ولا حتى حدوث أزمة كبرى بينها وبين عريسها قبل الزفاف، وقالت أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع العريس وبعد تفكير "عقلاني" لأننا اكتشفنا أن هناك اختلافات كبيرة في طريقة التفكير.

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