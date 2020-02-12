شويكار تؤكد تعرضها لخطأ طبي وتكشف مفاجأة للجمهور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ​شويكار​ تعرضها لخطأ طبي جعلها غير قادرة على الحركة بشكل طبيعي، إلا أنها بصحة جيدة، كاشفة عن مفاجأة لجمهورها بأنها لم تعتزل التمثيل وتستعد لتقديم عمل فني جديد، مؤكدة أنها تقرأ حالياً عملاً إذاعياً من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

وأضافة في مداخلة هاتفية لها ضمن برنامج "كل يوم" مع بسمة وهبة وخالد أبو بكر، أنها لا تستطيع حالياً العمل في المسلسلات والأفلام بسبب طول مدة التصوير، التي قد تصل لـ18 ساعة، مؤكدة أنها تتابع حالياً مسلسل "ختم النمر" لأحمد صلاح حسني، وأشادت به وبأدائه هو وفريق العمل.

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