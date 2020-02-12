كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود عبدالمغني يبدأ تصوير أولى مشاهده في "السلطانة" مع غادة عبدالرازق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان محمود عبدالمغني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

وتحدث "مغني" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الفني" أنه سيخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل "السلطانة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده اليوم في أحد مناطق شبرامنت بالجيزة.

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ولكنه رفض الإفصاح عن شخصيته، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

مسلسل "سلطانة المعز" بطولة شريف منير، محمود عبد المغني، نسرين إمام، ومحمود البزاوي، ومن إخراج محمد بكير، تأليف إياد إبراهيم.

والجدير بالذكر أن محمود عبد المغني يعرض له حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل"بت القبايل"، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، بطولة عمرو عبد الجليل، محمد رياض، حنان مطاوع، مدحت تيخا، محمود عبد المغني، محمود عبد المغني، منة فضالي، أشرف طلبة، سميرة عبد العزيز، عمرو درويش.