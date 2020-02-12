تراند اليوم : “إليسا”.. تكشف عن قصة أدت لإصابتها بالسرطان

تحدثت النجمة إليسا عن الأسباب التي أدت لاصابتها بمرض السرطان، لافتة إلى أن ما حصل نتيجة لقصة مرت في حياتها وتعرضت فيها لمواقف صعبة وضغوطات سيئة.

وقالت أن “البعض لا يعرف أنني أُصبت بسرطان الثدي لهذا السبب، لأن الضغوط والحالة النفسية السيئة قد تفقدك حياتك للأبد”،

مضيفة: “مرضي لم يكن تجربة سيئة للغاية بل زادني قوة وإصرار وعزيمة،

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ولا يزعجني الحديث عنه وأحب كثيرا الخوض في تفاصيلها لأنها خلقت مني شيء جديد وزادتني قناعة ورضا”.

ولفتت إلى أنها “لا أخشى شيئا سوى مرض من أحب فقط، أما الموت فلا أبالي به فأنا أعيش يومي فقط ولا أنظر للغد، وبالنسبة للأمومة،

فهذا الشيء أشكر ربي كثيرا لعدم زواجي أو إنجابي، أما الوحده فليس لديها مكان عندي حيث إني لدي كثير من الأصدقاء والأحباب”.