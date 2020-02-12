تراند اليوم : بعد هنا الزاهد .. أحمد فهمي يدخل المستشفي

يستعد الفنان أحمد فهمي للسفر إلى بلجيكا مارس المقبل، لإجراء عملية جراحية جديدة فى المريء يوم 11 مارس المقبل.

كان الفنان أحمد فهمى أجرى عملية جراحية فى المريء منذ شهرين.

كان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد في مسلسل “الواد سيد الشحات”، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تدور أحداثه حول سيد الشحات، وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.