تراند اليوم : “حلمي بكر”: يهاجم “هاني شاكر”.. عليه العوض في الغناء

هاجم الملحن حلمي بكر، الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعد إعلان الأخير عن انضمام مغني المهرجانات حسن شاكوش إلى عضوية النقابة،

بعد اجتيازه اختبارات الغناء، وعلق على الأمر: “عليه العوض في الغناء المصري كله”.

ونفى بكر في تصريحات صحافية أنه من امتحن شاكوش في اختبار الغناء، موضحًا أن اللجنة ضمت مجلس إدارة نقابة الموسيقيين،

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في مخالفة صريحة لقانون النقابة، الذي ينص على أنه يجب أن تكون لجنة الاختبار من خارج المجلس بحضور النقيب أو من ينوب عنه للإشراف فقط. مضيفاً: “التتار قادمون.. والأشكال دي كلها ملهاش علاقة بالغناء”.

كان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقيين، قد أعلن أن حسن شاكوش اجتاز اختبارات النقابة، وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسؤليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أشار إلى أن حسن شاكوش مطرب شعبي صوته “حلو”،

وقدم العديد من الأغاني باختباره أمام لجنة الاستماع، وهو ما جعل اللجنة تثني عليه، وتعطيه إشارة النجاح.