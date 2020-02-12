الموت يفجع فهرية أفجان بأقرب الناس

بعد صراع مع المرض، توفي رمضان أفجان، والد الممثلة فهرية أفجان. وكان أفجان قد أصيب بالسرطان العام الماضي، وخاض الكثير من المعارك المؤلمة مع المرض، لتسوء حالته قبل أيام، ويدخل مجدداً إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته، ليتوفى في المستشفى صباح اليوم الأربعاء. فهرية ووالدها Advertisements وكان الراحل قد خضع لعملية جراحية العام الماضي، وتماثل للشفاء، قبل أن تعود حالته وتشهد انتكاساً خطيراً. وقد أصيبت فهرية بالانهيار بعد وصول خبر وفاة والدها إليها. مع والدها في حفل زفافها ولم يعرف بعد موعد الدفن والجنازة.

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