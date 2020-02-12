- 1/3
- 2/3
- 3/3
علّقت الممثلة نادين نجيم، على خبر نشره موقع إلكتروني عن "نجمات وحيدات في يوم الحب"، تضمّن صورتها مع طليقها هادي الأسمر، وكتبت "من قال هذا؟ لا تقلقوا بشأني لديّ أولادي، كما لديّ الكثير من الحبّ يحيط بي".
ووضعت نادين وجوهاً ضاحكة، لتوحي أنّ ردّها يأتي في إطار المزاح.
نادين نجيم
وكانت نادين قد أعلنت الخريف الماضي، عن طلاقها من زوجها هادي الأسمر، ولم توضح اسباب الطلاق، إنّما أكّدت أنّ علاقة الصداقة والاحترام ستبقى الرابط الأوّل بينهما.
نادين نجيم
ومنذ طلاقها، تحرص نادين على نشر صور وفيديوهات تجمعها بولديها هافن وجيوفاني، للتأكيد على أنّهما يأتيان في قائمة الأولويات، وأنّها حريصة على الاهتمام بهما وتعويضهما غياب الأب.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تعلّق على قضائها يوم الحب وحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.