صور: شاهدوا الظهور الأوّل للفنانة بشرى بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا

في أوّل ظهور لها بعد انتشار خبر إصابتها بفيروس الكورونا، شاركت الفنانة المصرية بشرى بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وجلست بجوار النجمة السورية جومانا مراد زميلتها في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية المصرية، في أوّل تأكيد عملي لها على أنّها بخير، وأنّها ليست مصابة بالفيروس.

بشرى في أول ظهور لها بعد إصابتها بعارض صحي

وكانت مشاركة بشرى في المهرجان معلّقة، بسبب ظروفها الصحيّة، لتعود وتفاجىء الجميع بحضورها، إذ أنّها لا تزال في مرحلة النقاهة، بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، تطلّب نقلها إلى المستشفى، ومغادرتها قبل انتهاء العلاج، واستكمال العلاج في المنزل حيث طلب منها الأطباء التزام الراحة التامة.

بشرى في المستشفى

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يذكر أن شقيقة الفنانة نفت إصابتها بالكورونا، وأوضحت أنها أصيبت سابقا بحساسية ربوية حادة، وتعاني منها بشكل موسمي ولكن هذا العام تفاقمت حالتها بسبب معاناتها بنفس الوقت من التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي.

كما علقت بشرى بنفسها على الشائعات قائلة: شكرًا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللى غمرنى باهتمامه والسؤال على صحتى.. أنا الحمد لله بخير وتركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظرًا لأنى مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس"، وأضافت:"أرجو عدم نشر اشاعات ليس منها أى فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعى لها.. أنا حاليًا فى المنزل اتلقى باقى العلاج ومطلوب الراحة طبقًا لتعليمات الطبيب.. شكرًا.