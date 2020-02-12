صور: كاظم الساهر ونجوى كرم وراغب علامة في "شط بحر الهوى 8" وكواليس الرحلة البحرية

في رحلةٍ بحرية تجوب شواطئ الباهاماز وبرشلونا وكان وساردينيا ومايوركا وكنكون، يجتمع نجوم الطرب مع نجوم الفن على متن سفينة "شطّ بحر الهوى - Stars On Board" في الموسم الثامن على MBC1.

تتميز هذه الرحلة البحرية الفنيّة ذات الطابع الترفيهي بكونها تحمل بعداً إنسانياً حيث تتضمن المزاد السنوي الذي يذهب ريعه لصالح مركز علاج أطفال السرطان St. Jude Children Cancer Center

في هذا السياق، تضيء الحلقات على يوميات 25 نجماً ونجمةً من عالم الغناء والفن، يرافقهم نحو 4 آلاف مسافر على متن رحلة بحرية تجول ما بين البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط فتطوف على جزر الباهاماز مروراً بأجزاء من أوروبا والمكسيك. من أبرز نجوم هذا الموسم الفنانون: كاظم الساهر ونجوى كرم وراغب علامة وملحم زين ومايا دياب وفارس كرم ووليد توفيق وناصيف زيتون ونادر الأتات ونور الزين وطارق أطرش وحاتم العراقي وعامر زيّان وهادي خليل وصباح الجزائري وجهاد عقل وديما بياعة وطاهرة وآخرون..

يتنافس النجوم والركاب خلال الحلقات ضمن العديد من الألعاب الفنية والرياضية، إلى جانب لقاءات ومقابلات حصرية يجريها النجم ناصيف زيتون مع الفنانين على متن السفينة. كما يحيي نجوم الغناء سهرات فنية على شاطئ البحر في جزر ساردينيا ومايوركا برفقة فنانين إيطاليين وإسبان، فضلاً عن حفلات فنية متنوعة تقام على متن السفينة.

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يُعرض برنامج " Stars on Boardشط بحر الهوى" بموسمه الثامن، على MBC1 اعتباراً من 14 شباط/ فبراير، كل جمعة في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.

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