فيديو: بلقيس غارقة بالمآسي وتوجّه رسالة مؤثّرة

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أطلقت الفنانة بلقيس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أرجوك" عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، ووجهت من خلاله رسالة مؤثّرة، داعية الجميع إلى عدم خسارة أحبّتهم بسبب الكبرياء.
وكتبت تعليقاً على الكليب "بادروا بالسلام قبل فوات الأوان، ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات".
ويجسّد الكليب، قصّة شقيقتين اختلفتا وتحوّلت علاقتهما إلى عداوة، بسبب زواج إحداهما من شابٍ دمّر حياة العائلة، بعد أن أخرجهم من منزلهم واستولى عليه، ما أدّى إلى وفاة والدتهما من الحزن. قبل أن تصاب الأخت بمرض يدخلها المستشفى، وتجلس شقيقتها إلى جانبها على أمل شفائها.
وقد شاركت الممثلة كفاح الرجيب في أحداث الكليب.
أغنية "أرجوك" من ألبوم "أراهنكم" وهي من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإخراج أحمد عبد الواحد، ويأتي الكليب استكمالاً لأعمال بلقيس، التي توجّه من خلالها رسائل اجتماعيّة، وتكون أشبه بفيلم قصير، وقد أبدعت بلقيس بأداء محترف، وتركت أثراً في نفوس المشاهدين ليحقق الكليب خلال ساعات أكثر من 313 ألف مشاهدة على يوتيوب.
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