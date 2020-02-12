كورتني كوكس توجه رسالة لجنيفر أنيستون في عيد ميلادها.. ماذا قالت لها؟

هنأت النجمة كورتني كوكس زميلاتها جنيفر أنيستون؛ بمناسبة عيد ميلادها معبرة عن حبها الكبير لها بقولها «مهما حاول الناس أن يكونوا مثلها... لن تكون هناك جينيفر أنيستون أخرى أبداً. عيد ميلاد سعيد لصديقتي العزيزة، أحبك». مما دفع البعض للحديث عن إمكانية عودة المسلسل الشهير فرندز مرة أخرى بعد هذه الرسالة.

كورتني كوكس ممثلة أميركية ولدت في عائلة جنوبية ثرية. والدها هو رجل الأعمال ريتشارد كوكس ووالدتها كورتني. كانت أصغر الأبناء وهم فيرجينيا، دوتي، وريتشارد جونيور. تربت وسط مجتمع مخملي في ألاباما. صدمت الفتاة الصغيرة عندما حصل طلاق بين والديها سنة 1974 وقرر حينها الوالد الرحيل إلى فلوريدا

اقرئي ايضا : الشرطة الأميركية تعتقل والد ليندسي لوهان.. فما تهمته؟

Advertisements

أول فرصة حقيقية للشهرة كانت التمثيل في فيديو كليب أغنية المطرب بروس سبرينغستين ومن إخراج بريان دي بالما (بالإنجليزية: Dancing in the Dark). في سنة 1985 بعدها توالت أعمالها الفنية.

استطاعت أن تسبق جميع زملائها في مسلسل Friend نحو الشهرة على المستوى السينمائي عندما قامت ببطولة الفيلم (بالإنجليزية: Scream) من إخراج ويس كرافين سنة 1996. وقامت بدور المذيعة الإعلامية المشهورة جيل ويذيرز، وحقق فيلم الرعب والإثارة أكثر من 100 مليون دولار أميركي في شباك التذاكر ونتيجة، لذلك قامت بأداء نفس الشخصية في الجزأين التاليين (بالإنجليزية: Scream 2) و(بالإنجليزية: Scream 3) سنتي 1997 و2000 على التوالي.

أما جنيفر أنيستون فهي مثلة، ومنتجة أفلام وسيدة أعمال أميركية. هي ابنة الممثل اليوناني - الأميركي جون أنيستون والممثلة الأميركية نانسي داو. اكتسبت جينيفر شهرة عالمية عقب لعبها لدور رايتشل جرين في مسلسل فريندز. حصلت بفضل دورها في هذه المسرحية على جائزة الإيمي برايم تايم كما نالت جائزة الجولدن غلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.