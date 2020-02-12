مسلسل "حرملك" يواجه منافسة من نوعٍ آخر فهل تصل إلى القضاء؟

بدأت شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان بتصوير مسلسلها الخليجيّ "مع الحرملك" تأليف آمنة الغنيم، إخراج خالد جمال، قبل حوالي الأسبوعين في الكويت، ليكون واحداً من مجموعة أعمال خليجية تعمل الشركة عليها لموسم رمضان ٢٠٢٠.

العمل بحسب بيان الشركة، مختلف جداً في مضمونه وطريقة تنفيذه، ويضمّ مجموعة من أبرز نجوم الخليج منهم: جاسم النبهان، ليلى عبدالله، لمياء طارق، فرح الصراف، نور، غدير السبتي، عبد المحسن القفاص وعبدالله بو شهري.

ويتناول المسلسل قصص الحرملك وهي قصص حقيقية حدثت في المجتمع الكويتي على مر ثلاثين سنة، نُقلت على لسان بطلاتها ونشرت. كما يناقش المشكلات الاجتماعية وعلاقة المرأة بالرجل والمشاعر الإنسانية والصراعات الاجتماعية بين جيل وآخر ما بين الموروثات الاجتماعية والرغبة في الخروج من سيطرتها وذلك في قالب دراميّ مليء بالمفاجآت والصدمات لبطلات من أعمار متباينة وأجيال مختلفة في مرحلة الثمانينات والتسعينات وحياتنا المعاصرة وذلك بواقع قصة كل ثلاث حلقات، كل قصة بشخصيات مختلفة وأجيال مختلفة.

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يذكر أنّ شركة "كلاكيت" للمنتج إياد النجار، أطلقت العام الماضي مسلسل "حرملك" من بطولة نخبة من الممثلين السوريين منهم باسم ياخور وقيس الشيخ نجيب وسلافة معمار وجمال سليمان، وتعمل على موسم ثانٍ منه لرمضان المقبل، ويأتي تشابه اسمي المسلسلين، ليضع المسلسل الجديد في مأزق، فهل تمرّ مسألة تشابه الأسماء على خير، أمّ أنّ شركة "كلاكيت" ستوجّه اعتراضاً؟

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