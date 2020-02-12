- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجّهت النجمة العالمية كورتني كوكس التهنئة لزميلتها في مسلسل Friendsجينيفر أنيستون بمناسبة عيد ميلادها الـ51 الذي صادف أمس، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك جينيفر أخرى، معبرة عن حبها الكبير لها.
وقالت كوكس: "مهما حاول الناس أن يكونوا مثلها.. لن تكون هناك جينيفر أنيستون أخرى ابدًا. عيد ميلاد سعيد لصديقتي العزيزة، أحبك".
ومن المقرّر أن تجتمع النجمتان من جديد، في حلقة جديدة من مسلسلهما الشهير، بعد سنوات من توقفه، على أن تتقاضى كل منهما مليونين ونصف المليون دولار، وقد تتطوّر الحلقة لتصبح موسماً كاملاً من المسلسل الذي حقّق نجاحاً عالمياً كبيراً.
إقرئي أيضًا:
القبض على والد ليندساي لوهان لتعنيفه زوجته يكشف سجلّه الحافل بالجرائم
الشرطة الأميركية تعتقل والد ليندسي لوهان.. فما تهمته؟
كانت هذه تفاصيل خبر كورتني كوكس توجّه رسالة لـ جينيفير أنيستون قبل عودة مسلسل Friends لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.