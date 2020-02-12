كورتني كوكس توجّه رسالة لـ جينيفير أنيستون قبل عودة مسلسل Friends

وجّهت النجمة العالمية ​ كورتني كوكس​ التهنئة لزميلتها في مسلسل Friends​جينيفر أنيستون​ بمناسبة عيد ميلادها الـ51 الذي صادف أمس، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك جينيفر أخرى، معبرة عن حبها الكبير لها.

وقالت كوكس: "مهما حاول الناس أن يكونوا مثلها.. لن تكون هناك جينيفر أنيستون أخرى ابدًا. عيد ميلاد سعيد لصديقتي العزيزة، أحبك".

Advertisements

ومن المقرّر أن تجتمع النجمتان من جديد، في حلقة جديدة من مسلسلهما الشهير، بعد سنوات من توقفه، على أن تتقاضى كل منهما مليونين ونصف المليون دولار، وقد تتطوّر الحلقة لتصبح موسماً كاملاً من المسلسل الذي حقّق نجاحاً عالمياً كبيراً.

إقرئي أيضًا:

القبض على والد ليندساي لوهان لتعنيفه زوجته يكشف سجلّه الحافل بالجرائم

الشرطة الأميركية تعتقل والد ليندسي لوهان.. فما تهمته؟