ريم زينو تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث سير مروع

تعرضت الفنانة السورية ريم زينو لحادث كاد يودي بحياتها، حيث صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق، مما اضطرها لدخول المستشفى، حيث نقلها من حولها في حالة حرجة، وبعد الكشف الطبي عليها؛ اكتشف الأطباء إصابتها بالعديد من الرضوض والكدمات في أماكن متفرقة من جسدها، وعادت بعد يوم إلى منزلها في العاصمة دمشق.

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ريم زينو ممثلة سورية، ولدت في دمشق، قدمت أول أدوارها التلفزيونية في «التغريبة الفلسطينية» (2005) إخراج حاتم علي. من أعمالها: في المسرح: «امرأة من الماضي»، في السينما: «كيف وشلون»- فيلم قصير (2006)، «قلوب صغيرة» – فيلم قصير (2007)، «أيام الضجر» (2008)، «الليل الطويل» (2009)، وآخر أعمالها الفنية مسلسل «يا مالكاً قلبي- دارين» الذي شاركت به إلى جانب الفنان عباس النوري، ونخبة من النجوم في سوريا ولبنان، منهم عباس النوري، ورد الخال، جيني إسبر، يزن السيد، بلال مارتيني، وفاتن شاهين من سوريا. وريم خوري، ماريبال طربيه، هيام أبو شديد، ونتاشا شوفاني من لبنان. وسيتم تصوير العمل، الذي كتبه عثمان جحي، في دمشق، تحت إشراف المخرج علي علي.