بلقيس تدعو للسلام في أغنيتها الجديدة «أرجوك» وتوجه رسالة لجمهورها

أطلقت بلقيس مؤخراً أغنيتها الجديدة «أرجوك» في دعوة منها للحب والسلام، وعلقت بلقيس على كليبها الجديد بتعليق منها قالت فيه: «بادروا بالسلام قبل فوات الأوان، ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات»، وهو التعليق الذي أثار إعجاب محبيها ومتابعيها على السوشيال ميديا من مختلف أنحاء الوطن العربي.

الأغنية من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإخراج أحمد عبد الواحد.

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وكانت بلقيس قد احتفلت بالعيد الوطني للبحرين من خلال حفل غنائي قدمت خلاله وسط تفاعل الجمهور مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها، إلى جانب بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.

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بلقيس تحتفل باليوم الوطني للبحرين

وقدمت بلقيس برفقة فرقتها الموسيقية أغنية «بلد عيني» من أهم أغنيات الفنان الراحل البحريني علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية، أُضيئت خلالها آلاف «الفلاشات» من الجمهور الحاضر من خلال هواتفهم النقالة، راسمين لوحة جميلة معبرة عن حب الوطن، وأغنية أخرى حملت عنوان «بحرين يا شمس النهار»؛ لتعبر عن سعادتها لمشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الوطنية لثالث سنة، وقالت في تصريحات جاءت عبر بيان صحفي: «أنا سعيدة جداً بالمشاركة في هذا المهرجان الوطني في الغالية مملكة البحرين، فكل عام وأنتم بخير شعباً وقيادة»، متمنية استمرار السعادة والفرح في هذا الوطن العربي والخليجي الذي نعتز به.

كما أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً في «مهرجان ليوا الدولي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع من شهر الماضي قدمت خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها.

شاهدي الأغنية :