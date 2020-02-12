فيديو: هنا الزاهد تكشف أسرار الحب وتوجّه رسالة لهذا الشخص

دخلت الفنانة هنا الزاهد عالم التيك توك، الذي بات موضة بين الفنانين، ونشرت مقطع فيديو أجابت فيها على سلسلة أسئلة رومانسيّة مع اقتراب عيد الحب، وكشفت عن أفضل هدية تلقّتها كما أوضحت نظريتها في الحب، ووجّهت رسالة إلى صديقتها المقرّبة.
وعن الهدية التي تريدها، قالت هنا إنها تفضل الورد الأحمر مع رسالة رومانسية معبّرة في عيد الحب.
فيلم قصة حبّ
ووجّهت رسالة إلى صديقتها المقربة لينا معربة عن حبها لها.
وعن رؤيتها للحب، قالت هنا إنها عقلانية، وإنّ الحب بالنسبة إليها يبدأ من العقل ثم القلب، وعن أبرز علامات الحب لديها قالت إنّها تبدأ بالإعجاب من أول نظرة.
أما أكثر فيلم رومانسي تحبه هو "قصة حب"، الذي لعبت فيه دور البطولة أمام الفنان أحمد حاتم.
يذكر أنّ الأسئلة الخاصة بعيد الحب، انتشرت على "تيك توك"، وأجاب عليها كل فنان بطريقته، موضحاً رؤيته للحب، وأمنيته مع اقتراب الاحتفالات بالفالانتاين.
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