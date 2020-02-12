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التزمت الفنانة أصالة الصمت، ولم تعلّق على تداول صورها في مهرجان "هلا فبراير"، حيث ظهرت بعض النتوءات في منطقة الخدين، فضلاً عن ترهل ردّه البعض إلى حقن فيلر فاشلة، بينما أكّد البعض الآخر، أنّ أصالة فقدت الكثير من وزنها، وأنّ فقدان وزنها أدّى إلى بعض الترهّل في وجهها، وأنّ الفنانة ليست بحاجة إلى أكثر من أبر فيلر لتستعيد نضارة وجهها.
صورة أصالة التي أثارت شكوك المتابعين
بينما قلل كثيرون من حجم الترهّل، ورأوا أن أصالة من الفنانات القليلات اللواتي أجرين عمليات تجميل ناجحة، ولم يبالغن في حقن الفيلر والبوتوكس.
أما محبو أصالة، فأكّدوا أنّ وجه أصالة لم يتغيّر، وأنّ مشكلة الصور سببها سوء الإضاءة فقط. بينما رأى البعض أنّ الفنانة خضعت لأبر فيلر، وأنّ النتواءات تظهر بعد الحقن وتحتاج إلى فترة لتختفي.
يذكر أن شائعة عن علاقة حب بين أصالة وطبيب التجميل الخاص بها فادي نصر انتشرت قبل مدّة، ما دفع بالطبيب إلى نفيها، وكانت أصالة قد زارته قبل مدّة، ونشرت صورة لها في عيادته، وقالت إنّه هو من يهتم بإطلالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور: أصالة بإطلالة مثيرة للجدل... خسارة وزن أم عملية تجميل فاشلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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