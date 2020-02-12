الطيار الموقوف رداً على محمد رمضان: "ابني أصيب بالاكتئاب فأي مبلغ يعوضني!"

كشف الطيار أشرف أبو اليسر، ضحية فيديو محمد رمضان، أنه لم يطلب أي مبلغ مادي من رمضان، كنوع من التعويض عن الأذى الذي تسبب فيه رمضان له، ومنعه من ممارسة مهنة الطيران نهائياً.

وقال أبو اليسر إن الأزمة ليست مادية على الإطلاق، لأنه لا شيء يعوضه عن فقدانه مهنته، لذلك فإن المبلغ المالي الذي كشف عنه محمد رمضان خلال الفيديو الذي نشره عبر «فيس بوك»، ما هو إلا اقتراح من المحامي الخاص بي، والذي قاله للمدير المالي الخاص برمضان، لكن أنا لم أعلم شيئاً عنه.

اقرئي ايضا : أزمة شويكار الصحية تعيقها من العودة للفن ومحاولة تجهيز ستوديو داخل منزلها

وأضاف أبو اليسر أن نجلي دخل في حالة اكتئاب بسبب فقداني لمهنتي، وقال لي وهو حزين: «إنت كدا خلاص بقيت من غير شغل يا بابا؟!»، هذا بجانب حالتي النفسية أيضاً.

Advertisements

وأوضح أبو اليسر أن الحل الأمثل لأزمته هو تقديم التماس لوزير الطيران الحالي؛ للنظر في قرار إيقافه نهائياً، وأطلب من محمد رمضان مساعدتي في التدخل لحل الأزمة من خلال السيد وزير الطيران؛ لأنني لن أستطيع ممارسة المهنة في أي دولة في العالم، إلا بعد إعادة رخصتي.

شاهدي الفيديو :