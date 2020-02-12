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نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ««فيسبوك»»، صورة له بالمنزل، حيث ظهر وهو يحمل طائر «البومة» على كتفه اليمنى، وعلق على الصورة قائلاً: «تفاءلوا».
ومن المعروف أن طائر البومة هو رمز التشاؤم عند البعض، وكذلك طائر «الغراب»، لكن يبدو أن أحمد فهمي لا يؤمن بذلك، ويعتبر البومة من الطيور التي تدعوه للتفاؤل.
من جانب آخر، بدأ أحمد فهمي تصوير مسلسله الجديد «تيمون وبومبا»، داخل أحد الأماكن بطريق الإسكندرية الصحراوي؛ حيث يجمعه العمل من جديد بالفنان أكرم حسني، بعدما قدما معاً مسلسل «ريح المدام» الذي حقق نجاحاً كبيراً وعُرض في شهر رمضان قبل الماضي.
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كانت هذه تفاصيل خبر احمد فهمي: «أنا بتفائل بطائر البومة!» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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