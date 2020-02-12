زوج بيرين سات ينفعل بسبب تعليق على مشاهدها الجريئة

الأربعاء 12 فبراير 2020

بيرين سات

أحدث كينان دوغلو، زوج الفنانة التركية بيرين سات ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تناقل تصريحات صادمة له في ما يتعلق ببعض الأدوار الجريئة التي تؤديها زوجته.



وجاء هذا خلال حديث صحافي حيث طرح عليه سؤال عن دورها في مسلسل "عطايا" الأخير والذي تخللته مشاهد وصفت بالجريئة.

واشارت تقارير الصحافة التركية إلى أنه شعر بالغضب وأجاب متوجهاً إلى احد الصحافيين: "أنت تسألني دائماً عن ذلك ألا توجد أي مشاهد أخرى يا أصدقاء؟"

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وتابع: "قامت بيرين بتصوير ذلك المشهد وانتهى الأمر. فلمَ تصرون على طرح أسئلة بشأنه دائماً؟".

وأضاف: "رغم أنني أخبرتكم سابقاً بأنني أشعر بالرضى تجاه كل ما تفعله زوجتي. ألا يكفيكم هذا؟".

وأحدث هذا التصريح ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين عبروا عن استغرابهم بسبب ردة فعل الزوج معتبرين أنه من الطبيعي أن يطرح الصحافي مثل هذا السؤال الشائع.

ويذكر أن المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا ومن المرتقب أن تبدأ أعمال تصوير جزء ثالث منه في أواخر العام 2020.