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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "سهران" اليوم ويحتفل مع جمهوره في الكويت والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 فبراير 2020
عمرو دياب
احتل المطرب عمرو دياب صدارة تريند موقع تويتر في مصر قبل 24 ساعة من طرح ألبومه الجديد "سهران"
المقرر اليوم 12 فبراير، ومن المقرر الكشف عن أغنيات الألبوم بالكامل عبر الخدمة المدفوعة مقدما من إحدى شركات الاتصالات الراعية للألبوم، ثم يتم طرحها عبر القناة الرسمية لدياب على موقع اليوتيوب.
ومن المقرر أن يحتفل دياب مع جمهوره في حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلا غنائيا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.
وكشف عمرو عن ثلاث أغنيات فقط من ألبومه المنتظر أولها "حيعيش يفتكرني"، "عم الطبيب"و "يا روقانك"، متخليا عن فكرة استكمال ألبومه "أنا غير" في خطوة هي الأولى بتاريخ دياب.
ويتعاون عمرو دياب، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين بالأـلبوم، من بينهم عمرو مصطفى وبلال سرور، وشادي نور، وتامر حسين، وصابر كمال، وأحمد المالكي.
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