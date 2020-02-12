أصالة تثير الجدل حول عملية تجميل فاشلة في الوجه

الأربعاء 12 فبراير 2020

أصالة

تسبب ظهور نتوء واضح للعظام وتكتلات للجلد في الجانبين الايمن والأيسر من وجه المطربة اصالة بحفلها الأخير ضمن مهرجان هلا فبراير الكويت.



في رواج أنباء أكدت خضوعها لجراحة تجميل فاشلة لتنحيف الوجه، خاصة وإنها ظهرت قبلها بأسبوع بمقطع فيديو مع ابنها الأكبر خالد بملامحها العادية.

وجه أصالة ظهر مليئا بالنتوءات في خدها الأيمن وعلامات على الجلد في الجانب الأيسر، أثناء اللقاءات الصحفية، ما دفع البعض لتأكيد أنها خضعت لجراحة فيلر فاشلة تسببت في ترهل بعض مناطق الوجه وشد مناطق أخرى بأكثر من اللازم.

ولهذا اعتمدت اصالة على تغطية وجنتيها بخصلات من شعرها أثناء جلسة التصوير الرسمية ولكن عدسات المصورين أبرزت هذه التغيرات عند التصوير من الجانب.

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وأكد البعض أن زيارة أصالة الأخيرة لطبيب التجميل المقرب فادي نصر كانت للخضوع لعملية فيلر لإخفاء التجاعيد، وكان من المفترض الا تظهر لفترة حتى تختفي النتوءات، وهو خطأ وقع فيه النجم أحمد عز عندما خضع لجراحة مماثلة وظهر بوجه متورم في العرض الخاص لفيلم "الخلية"، ثم عادت ملامح وجهه لطبيعتها بعد أيام قليلة.

يذكر أن أصالة وجهت تغريده صداقة ومحبة في شهر أكتوبر الماضي، إلى طبيبها الخاص عبر حسابها على موقع تويتر قالت فيها: هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري، وهو اللطيف الذي اشتكي له مما يزعجني بمرات فيصالحني عليها بمنتهى النعومة وببساطة الدكتور فادي نصر.

وجاء رد الطبيب على الفنانة، قائلًا: أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها.

وأثيرت مؤخرا شائعات حول ارتباطهما عاطفيا وهو ما نفاه الطبيب جملة وتفصيلا، ويبدو أن صورهما الأخيرة كانت من كواليس التحضير للجراحة التي اثارت الكثير من الجدل حول التغيرات التي طالت وجه المطربة السورية.