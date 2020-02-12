هل تروّج دنيا بطمة لخبر حملها من أجل كسب تعاطف الناس؟

الأربعاء 12 فبراير 2020

دنيا بطمة

كشفت عمة الفنانة المغربية، دنيا بطمة، عن خبر حمل هذه الأخيرة، واستعدادها لاستقبال مولود ثانِ، مضيفة أنها تخشى أن تتعرض للإجهاض بسبب المحاكمة والضغوطات التي تعيش أطوارها هذه الأيام .



غير أن البعض شكك في صحة الخبر، واتهموا دنيا بطمة باختلاق القصة لكسب تعاطف الجمهور معها .

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية هذا الخبر من قبل، غير أن دنيا بطمة وزوجها محمد الترك لم ينفيا أو يؤكدا الخبر.

وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أمس الثلاثاء ، في ملف " حساب حمزة مون بيبي" بسنتين حبس نافذتين في حق المتهمين الثلاثة، وغرامات مالية كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني .

وتابعت المحكمة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة منها تهمة المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذلك بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.