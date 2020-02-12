نادين نجيم عن شيرين عبد الوهاب: أحلى شيرين وأطيب قلب

الأربعاء 12 فبراير 2020

نادين نجيم

عبرت الفنانة اللبنانبه نادين نجيم عن سعادتها بتكرار التعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي سوف تقوم بغناء شارة مسلسل نادين الجديد «عشرين عشرين» باللهجة اللبنانية،



Advertisements

بعد أن قامت العام الماضي بغناء شارة مسلسل «خمسة ونص»، والتي حملت عنوان «يا بتفكر يا بتحس»، وحققت نجاحاً باهراً آنذاك.

نادين، علقت على مشاركة شيرين في العمل، حيث كتبت على تويتر: "أحلى شيرين و أطيب قلب و يا رب يكتبلنا نجاح اكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين".

احلى شيرين و أطيب قلب و يا رب يكتبلنا نجاح اكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين 😍😍😍💖💖💖 https://t.co/UAxf8vvgdH — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 11, 2020

مسلسل «عشرين عشرين» من بطولة نادين نجيم إلى جانب النجم قصي خولي، ومجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين، وهو من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصباح، ويعرض خلال موسم دراما رمضان 2020.