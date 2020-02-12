رئيس الزمالك يتحدى الأهلي بسبب الترجي التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن اختيار فريقه لإقامة الذهاب أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم ٢٩ فبراير/شباط الجاري.

وأوضح رئيس النادي أنه مندهش من إصرار الأهلي على خوض المباراة في اليوم نفسه المحدد لخوض الزمالك لمباراته أمام بطل تونس.

وشدد رئيس الزمالك على أنه لا توجد أى جهة أمنية ستوافق على إقامة مباراة للأهلى وأخرى للزمالك فى دورى أبطال أفريقيا فى اليوم نفسه، موضحاً أن حل هذه الأزمة فى يد الاتحاد الأفريقى فيما يخص اليوم المخصص للمباراة والأمن سيكون مسؤولاً عن تحديد ملاعب المباريات، مؤكداً أن الزمالك متمسك بالموعد الذى حدده من قبل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن طلبه خوض مواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في الموعد نفسه، الذي حدده الزمالك لمواجهة الترجي يوم 29 فبراير/شباط.

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ومن جهة أخرى حرص رئيس الزمالك على توجيه رسالة للمحترف التونسي بصفوف الفريق الأبيض فرجاني ساسي، قائلاً: "أنت لاعب كبير وحرب الشائعات تكون دائماً ضد الكبير صاحب البصمة".

وتعرض ساسي لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى شائعات رحيلة عن صفوف الزمالك.

ويستعد الزمالك لخوض مجموعة من المباريات المهمة خلال شهر فبراير/شباط الحالي؛ حيث سيواجه الترجي في كأس السوبر الأفريقي يوم 14 من الشهر الحالي، ثم سيلعب مع الأهلي على لقب السوبر المصري بالإمارات يوم 20، قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً يوم 24 فبراير/شباط بالدوري المحلي، ويعود لمواجهة الترجي مرة أخرى بنهاية الشهر، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.