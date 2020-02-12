راغب علامة يرفع شعار كامل العدد في حفلَي عيد الحب

يحيي السوبرستار راغب علامة حفلاً غنائياً على مسرح أوليمبيا الشهير في باريس بمناسبة عيد الحب وذلك يوم الجمعة، الواقع في الرابع عشر من فبراير الجاري.

وقد عبّر السوبرستار عن سعادته بلقاء الجاليات العربية على مسرح أولمبيا، متمنياً لو كان لديه وقتاً ضافياً ليحيي حفلاً ثانياً وذلك بعدما شهدت بطاقات الحفل اقبالاً شديداً، أدّى إلى نفاذها الأسبوع الفائت، واعداً الجمهور بحفلة أخرى قريباً.

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وفي اليوم التالي، يتوجه السوبرستار الى تونس حيث سيحيي حفلاً فنياً ضخماً في فندق الموفنبيك بمناسبة عيد الحب وذلك يوم السبت في 15 شباط/فبراير الجاري.

وقبل عشرة أيام من الموعد المنتظر نُفذت البطاقات بعد تهافت الجمهور لحضور هذه السهرة المميزة مع ملك المسارح الذي سيقدم خلال السهرة باقة من أجمل وأشهر أغنياته القديمة والجديدة.

آخر اصدارات السوبرستار أغنية باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس” الذي فاز فيها المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.