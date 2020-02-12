خاص- نوال الزغبي، مازن ضاهر وفضل سليمان ثلاثي الابداع في عيد الحب

بعد سلسلة من التشويق، أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي أخيراً أغنيتها الجديدة “القوية” إنتاج شركة “روتانا”، تتعاون نوال فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، الموزع جيمي حداد، میکس وماسترینغ محمد المقهور وهي من الأغنيات التي تحمل القوة في مقاومة المشاعر،د والألم في كلماتها المتميزة العاطفية.

تحمل أغنية “القوية” لحناً عاطفياً يتميز بالعذوبة في التنقلات بين الحروف الموسيقية، وضعه صانع الهيتات “فضل سليمان”.

الأغنية مزيج بين الموسيقى والغناء، طغى عليها الإحساس العاطفي للنجمة الذهبية، حاملة مشاعر الكلمات التي صاغها نجم قصائد الحب والحياة الشاعر مازن ضاهر بعذوبتها وتأثيرها، وأدتها بأسلوبها المتميز الذي وصل الى الصميم.

طرح الشاعر مازن ضاهر، الذي يُبشر بمستقبل باهر في كتابة الشعر الغنائي، موضوعاً رائعاً لم يتم تناوله في السابق مستعملاً كلمات من واقع الحياة تتفوه بها كل امرأة تألمت، لاقاه الملحن المتميز فضل سليمان بلحن عذب مبدع، بالاضافة الى الموزع جيمي حداد الذي قام بعملية توظيف الآلات الموسيقية في الجمل اللحنية المختلفة.

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اليكم كلمات الأغنية “القوية”: “بهجرك قسي عودي/بعيني الفرح شفتو/عم بفرض وجودي/ال معك ما عرفتو/ أنا ال ما فيك تجرحا / قوية قبلك سمّوني/ أنا دموعي ما بمسحا /أنا بمسح يللي بكوني/ كل جرح وأنا بخير/ وتنعاد عليك المواجع /ما فيي قلك غير/ قلبي اللي حبك مش راجع/ العين اللي ضحكتلك / لما القدر جابك/ نفس العين هلق / فرحت على غيابك/ أنا ال من إيدك خسرتا / ولا ربحتا بِ مضمونا /أنا ال خانتا ذاكرتا / تا نسيت شكلك عيونا”.

نوال سبق وحققت نجاحاً كبيراً بعدما تعاونت مع الثنائي ضاهر وسليمان في أغنية “محاية”. الأغنية التي تضمنت ألماً وحزناً وقوة في نفس الوقت. كما تضمنت كلاماً جديداً وفكرة ملفتة ومختلفة. وأيضا في أغنية “قالوا”. ولا شك في النجاح سيكون حليفهم هذه المرة بأغنية “القوية” لأنهم قدموا عملاً كاملاً لذواقة الفن.

هذا وقد تم عرض الأغنية الجديدة “القوية” من خلال قناة روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب وعبر تطبيق ديزر وذلك على شكل ليريك فيديو تضمن ً كلمات الأغنية.