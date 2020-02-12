بالصور- سلمى حايك بإطلالتين مختلفتين في يوم واحد

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Feb 12, 2020
تألقت الممثلة والمنتجة سلمى حايك بإطلالتين مميزتين في حفل الاوسكار.
في البداية اختارت “حايك” ثوباً أبيض اللون، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في مسرح دولبي في لوس انجلوس.
اكملت “حايك” طلتها حيث تزينت بعقد “علامة الاستفهام” موديل “أوراق الغار” من مجوهرات بوشرون، واستعملته كقطعة لتزيين الشعر.
العقد مصنوع من الذهب الأبيض ومطعّم بأمّ اللؤلؤ ولآلئ بحر الجنوب المستزرعة، والماس المنثور (بافيه)، وقد نسّقته مع أقراط الأذنين التابعة له، وكلّها من أحدث مجموعات المجوهرات الراقية من دار بوشرون. كما ارتدت سوار “أوراق الأقنثا” المصنوع من الذهب الأبيض المرصّع بالماس.
ثم حضرت سلمى حايك الحفل الذي أقيم ما بعد الأوسكار، حيث تألقت بإطلالة مختلفة متوهجة بعدما اختارت ثوباً أزرق لميع.
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