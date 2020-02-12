دفن كوبي براينت وابنته بعيدا عن الإعلام.. وعائلته تحضر لحدث مهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علم برنامج "إي تي" بنسخته الأمريكية بأن لاعب كرة السلة العالمي "كوبي براينت"، 41 عاما، وابنته "جيانا" المعروفة بجيجي، 13 عاما، قد تم دفنهما ضمن مراسم خاصة بعيدا عن الإعلام.

ونقل البرنامج بأنه تمت إقامة مراسم الجنازة والدفن في مقبرة Pacific View Memorial Park الواقعة في حي كورونا دل مار، كاليفورنيا في السابع من شهر فبراير الجاري، أي بعد أسبوعين من مقتلهما في حادث تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانا يستقلانها مع 7 ركاب آخرين، تاركين خلفهما فانيسا براينت زوجة كوبي، وثلاث بنات، وهن ناتاليا، 17 عاما، وبيانكا، 3 أعوام، وكابري، 7 أعوام.

وكان قرار إقامة جنازة خاصة لكوبي وجيجي يعود إلى زوجة كوبي "فانيسا"؛ إذ صرح مصدر مقرب لبرنامج "إي تي" قائلا: "كانت المراسم صعبة للغاية على الجميع؛ لأنه لا يزال من الصعب عليهم استيعاب أنهم فقدوا روحين جميلتين".

وإلى جانب الجنازة الخاصة، أعلنت فانيسا براينت عن إقامة مراسم تأبين عامة للحداد على كوبي وجيجي في اليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، وستقام في ملاعب Staples Center بلوس أنجلوس التي كان يلعب فيها كوبي مع فريقه Lakers مدة 20 عاما كاملة.

وعن سبب اختيار يوم الـ 24 بالتحديد، ذلك لأنه كان رقم قميص كرة السلة لكوبي منذ أن احترف اللعبة في عام 2006.

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وكشفت فانيسا عن تاريخ ووقت مراسم التأبين العامة من خلال حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 11.9 مليون شخص، وقالت بأنها ستبدأ في تمام الساعة الـ 10 صباحا؛ إذ نشرت رسمة مجموعة من الفراشات الصفراء والبنفسجية، وهما لونا قميص كوبي.

يذكر أن كوبي براينت وابنته جيانا توفيا في الـ 26 من شهر يناير الماضي، وذلك بعد تحطم طائرة الهيليكوبتر التي كانا يستقلانها بقيادة الطيار "آرا زوبيان" الذي فقد حياته أيضا؛ إذ إنه أنذر من قبل مراقبة الملاحة الجوية بعدم الطيران في ذلك اليوم بسبب الضباب الكثيف، لكنه غامر وطار وحدث ما حدث.

وإلى جانب كوبي وابنته والطيار، تواجد على متن الطائرة أيضا 6 أناس آخرين لقوا حتفهم جميعا بعدما اصطدمت الطائرة بإحدى تلال كالاباساس في كاليفورنيا، وهم مدربة كرة السلة "كريستينا موسِر"، وسارة تشستر وابنتها البالغة من العمر 13 عاما "بايتون"، بالإضافة إلى مدرب البيسبول جون ألتوبيلي، وابنته أليسا وزوجته كيري.

https://www.etonline.com/kobe-bryant-and-daughter-gianna-laid-to-rest-in-private-funeral-141369