أحكام أولية ضد المتورطين في قضية "حمزة مون بيبي"..ماذا عن دنيا بطمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتخذ قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية والمكلف بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"عصابة حمزة مون بيبي"، عدة قرارات بعد انتهاء جلسة التحقيق التي جرت قبل يومين مع المتورطين في الملف ومن بينهم الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.

وكشفت مواقع محلية مغربية، عن إصدار قاضي التحقيق أحكاما بالسجن عامين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (ما يعادل 10 آلاف دولار) بحق بعض المتورطين في القضية؛ إذ تم إصدار حكم بالغرامة ضد كل من المراسل الصحفي محمد ضاهر، ونجمة مواقع التواصل سكينة غلامور وعدنان السكاني.

وبحسب ما أورده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تصريحات لوسائل إعلامية فإن المجني عليهم طالبوا بمبلغ 500 ألف درهم (ما يعادل 50 ألف دولار) كتعويض مالي بعدما أبدوا رغبتهم في التبرع بهذا المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية.

على صعيد متصل، خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، وشقيقتها "ابتسام" لجلسة التحقيق الثانية لهما في القضية وبحسب ما ذكرته مواقع محلية مغربية فإن قاضي التحقيق أخضع دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لمواجهة مع "البلوغور" سكينة جناح الشهيرة بـ"كلامور، التي هي حاليا في حالة اعتقال بملف القضية، وخلص التحقيق مع دنيا وابتسام بإعلان قاضي التحقيق إصدار قرار بعد أيام قليلة بحقهما بناء على المعطيات التي تحصل عليها خلال الجلسة التفصيلية.

Advertisements

فيما شهد محيط المحكمة مظاهرات حاشدة من جانب مؤيدي الفنانة المغربية المثيرة للجدل بقيادة "عمتها"، حيث وقعت مشاجرات محتدمة من جانب جمعيات حقوقية مغربية كانت قد نظمت مظاهرات ضد دنيا بطمة وكل المتورطين في حساب "حمزة مون بيبي"، الأمر الذي جعل الشقيقتين تغادران المحكمة وسط تأمينات مشددة وخرجتا من الباب الثانوي للمحكمة برفقة سائقهما.

في السياق ذاته، قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي لحقوق الإنسان بالمغرب، ومقدم الشكاية بحق الفنانة دنيا بطمة، في تصريحات تلفزيونية إن دنيا بطمة متورطة بدليل أن سكينة غلامور هي من تدير حساب حمزة مون بيبي.

وعلق "المديمي" على عودة ظهور حساب "حمزة مون بيبي" للتفاعل من جديد ودعمه لدنيا بطمة وشقيقتها في القضية فقال إن عودة النشاط بالحساب لإبعاد الأعين عن اتهام دنيا بطمة وشقيقتها في التورط بهذا الحساب، مبينا أن هذا لن يخفي تورطهما؛ لأنهما يحكامان في القضية.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لحقوق الإنسان بالمغرب، أن المشاركة في النصب والمس بالحياة الخاصة عقوباتها تتخطى ثلاث سنوات حبسا.

يُذكر أن قضية حساب حمزة مون بيبي يتابع فيها القضاء المغربي 8 أشخاص، من بينهم خمسة في حالة اعتقال هم سكينة جناح المعروفة بـ"غلامور" وشاب يدعى "عدنان" يعمل في وكالة لكراء السيارات، ومراسل صحفي يدعى "محمد" وهاكر يدعى "أسامة" وشاب يدعى "علاء الدين"، واثنتان في حالة سراح هما الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها "ابتسام"، إضافة للمصممة المغربية المقيمة في الإمارات عايشة عياش والتي صدر بحقها أمر دولي بإلقاء القبض عليها.