أبرز الشخصيات التي اشتهرت بوسامتها وتأثيرها على مر التاريخ.. من هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على مدار التاريخ هناك الكثير من الشخصيات التي حظيت بشهرة واسعة بفضل جمعها بين الوسامة والنفوذ، بين الشكل الجمالي والشخصية المؤثرة، وهي التركيبة التي كان لها دور كبير في تعزيز قوة هذه الشخصيات وتوطيد مكانتها التاريخية على مر السنين.

ونستعرض في القائمة التالية أهم هذه الشخصيات التي جمعت بين الوسامة والتأثير، وكان لها دور كبير إبان الفترة التي عاشت بها بفضل تركيباتها الشخصية المميزة والاستثنائية:

الأميرة إليزابيث اميلي أوجيني

إمبراطورة النمسا المجرية، التي اشتهرت باسم "سيسي"، وتزوجت من الإمبراطور، فرانز جوزيف الأول، الذي استمر في الحكم لمدة 68 سنة. وكانت تشتهر الإمبراطورة بجمالها الفائق وبشخصيتها شديدة الاضطراب كذلك.

اللورد بايرون

شاعر بريطاني من رواد الشعر الرومانسي، وكان يتسم بوسامته الشديدة، لكنه كان زائد الوزن بعض الشيء، وكان يعاني في الواقع من مشكلة وزن رهيبة.

فيرجيني اميلي غوترو، أو التي كانت تشتهر بـ "مدام إكس"

كانت تتمتع بقدر كبير من الجمال، لكنها كانت شخصية مغمورة، ولم يعرف عنها سوى أنها كانت امرأة بيضاء تعيش في العاصمة الفرنسية، باريس، حين التقت بجون سينغر سارجنت.

الممثل الأمريكي جون ويلكس بوث الذي كان يوصف بـ "الرجل الأكثر وسامة في أمريكا".

الممثلة الاجتماعية البريطانية الأمريكية، ليلي لانغتري

كانت تشتهر أيضا بملامحها الجميلة، وقد أثارت ضجة في بداية ظهورها على الساحة في لندن عام 1881، بفضل جمالها وموهبتها في التمثيل.

الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كيندي

كان يتميز بوسامته الملفتة، وهي الوسامة التي جعلت كثيرين يعتقدون أنها الميزة التي ربما ساعدته بشكل كبير على الفوز بالرئاسة.

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ماري أنطوانيت ملكة فرنسا وزوجة الملك لويس السادس عشر

كانت تتميز بجمال مذهل وهي ما تزال حتى في سن الـ 13؛ إذ كانت تتميز بقدر كبير من الجاذبية والسحر.

جاكومو كازانوفا، المغامر والمؤلف الإيطالي

كان يشتهر أيضا بملامحه الوسيمة الجذابة، لكن كان يقال، بحسب ما رود في الروايات، أنه لم يكن يحب أن ينظر إليه على أنه شخص لعوب مستهتر.

كاترين الكبيرة (كاترين العظيمة)

تعد واحدة من أبرز حكام روسيا على مدار التاريخ، كما أنها واحدة من أعظم الشخصيات التي حكمت روسيا في التاريخ الحديث، وكانت تتميز بجمالها وسحرها الذي يأسر قلوب وعقول كل من كان يراها أو يتعامل معها.

باربرا فيليرز، كانت كونتيسة مدينة كاسلمين الأسترالية

كانت تتميز بجمالها الفائق، وكانت لها عديد العلاقات، التي من أبرزها علاقتها بجون تشرشل، دوق مارلبورو وأحد أجداد وينستون تشرشل؛ ما جعلها محط انتقاد العامة، لدرجة أنهم لقبوها بـ "لعنة الأمة".

هيلين الطروادية

يقال إنها كانت أجمل نساء الأرض، وأن كل ملوك الإغريق حاولوا خطب ودها وتسابقوا فيما بينهم للظفر بقلبها إلى أن اختارت في نهاية المطاف منيلاوس، كي يكون زوجا لها، غير أنها وقعت في غرام باريس بسبب سحر آلهة الجمال عند الإغريق، عندما كان في ضيافة زوجها وقررت الفرار معه إلى طروادة، وهو ما تسبب في اندلاع حرب لمدة 10 أعوام، انتهت بسقوط طروادة ومقتل ملكها.

ويليم مونس، شقيق عشيقة بطرس الأكبر القديمة آنا مونس

عملت لاحقا كسكرتيرة خاصة لزوجة بطرس كاثرين، وكان يوصف في الفترة التي عاش بها (أوائل القرن الـ 18 ) بأنه أكثر رجال العالم وسامة على الإطلاق.