ريهام سعيد تنشر رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، من خلال حسابها الشخصى بموقع الواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو جديدا أثارت به الجدل، بعد تأجيل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهور ريهام سعيد في الوسائل الإعلامية لمدة عام، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.

وقالت ريهام سعيد من خلال الفيديو: "دايما حتى فى عز المصيبة وانتوا عارفين أنا مصيبتى أد إيه ببقى متأكدة إنه خير، ومش هتصدقونى والله بزعل وبعيط وبحزن بس عمرى ما جالى الإحساس إن دى النهاية".

وأضافت ريهام سعيد: "دايما بعدها بيبقى فى بداية وبداية أحسن من البداية.. لأن عندى قناعة شخصية إن ربنا كبير وإن ربنا مبيعملش غير الأحسن لأن ربنا عظيم وكريم"، متابعة: "كل ما ات هتبقى كويس وكل ما انت هتبقى خير ونيتك كويسة للى حواليك أيا كان بقى يقولوا عليك بتمثل اوفر بتتمنظر مش مهم انت حقيقى إيه ربنا هيعملك كل حاجة حلوة".

وتابعت: "لأن ربنا ليه هيعملك حاجة وحشة وانت حد كويس وحتىفى ناس والله مش كويسين كتير وربنا مديهم كتير اوى لا ربنا كريم جدا جدا ولطيف بعباده جدا ".

يذكر ان المذيعة ريهام سعيد مقدمة "برنامج صبايا الخير "علي قناة الحياة ، أقامت طعن تطالب فيه بوقف تنفيذ والغاء قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والمتضمن منع ظهورها علي كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام .

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا في أغسطس الماضي؛ بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس، والتى تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها.

وكانت لجنة الشكاوى استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد المذيعة ريهام سعيد مذيعة برنامج "صبايا" على قناة الحياة.



وأكدت اللجنة أن المذيعة ريهام سعيد ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر، وخلطت بين رأيها الشخصى وبين واجبها الإعلامى، وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر.



وقالت اللجنة إن المذيعة المذكورة تفتقر الحس الإعلامى والإنسانى، حيث ارتكبت المخالفات منها الخلط بين مرضى السمنة وبين أصحاب الأجسام الممتلئة، مما سبب الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها عبارات وأوصافا تمثل إهانات بالغة للمرأة المصرية تلميحًا وتصريحًا.

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