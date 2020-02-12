نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة "القوية"

القاهرة – لايف ستايل طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أغنية جديدة تحمل عنوان "القوية" وذلك عبر قناة شركة روتانا بموقع الفيديوهات "اليوتيوب". أغنية "القوية" کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع موسيقي جیمی حداد، ومیکس ماسترینج محمد المقهور. وتقول الأغنية : بهجرك قسي عودي / بعيني الفرح شفتو عم بفرض وجودي / ال معك ما عرفتو أنا ال ما فيك تجرحا / قوية قبلك سمّوني أنا دموعي ما بمسحا /أنا بمسح يللي بكوني كل جرح وأنا بخير وتنعاد عليك المواجع ما فيي قلك غير / قلبي اللي حبك مش راجع العين اللي ضحكتلك / لما القدر جابك نفس العين هلق / فرحت على غيابك أنا ال من إيدك خسرتا / ولا ربحتا بِ مضمونا أنا ال خانتا ذاكرتا / تا نسيت شكلك عيونا. Advertisements قد يهمك أيضا: أحدث إطلالة للفنانة نوال الزغبي نوال الزغبي تعلن عن مفاجئة قريبة لجمهورها

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