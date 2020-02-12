درة تتألق بفستان باللون الأزرق علي "انستجرام"

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة درة مقطع فيديو جديدا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "درة" في الفيديو ترتدي فستانا طويلا من اللون الأزرق، مع لوك بسيط في الشعر. يذكر أن آخر أعمال الفنانة "درة"، فيلم "يوم وليلة"، وشاركها العمل مجموعة من نجوم الفن، وأبرزهم:" خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل "، الفيلم من اخراج: أيمن مكرم، وتأليف: يحيى فكري. قد يهمك أيضا: Advertisements فراس السعيد يهنئ درة بعيد ميلادها سر رشاقة ولياقة درة في ميلادها الـ40

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