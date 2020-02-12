رامي جمال يطرح ثاني أغاني ألبومه "أنا لوحدي"

القاهرة – لايف ستايل يستعد الفنان رامي جمال لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، وهي بعنوان "بيهم كلهم" من ألحانه وكلمات الشاعر أحمد المالكي، وتوزيع وسام عبد المنعم. ويطرح رامي جمال أغنية "بيهم كلهم"، عبر صفحته وصفحة الشركة المنتجة لألبومه بموقع يوتيوب، في السابعة مساء اليوم الأربعاء. "سقف" كانت أولى الأغاني التي طرحها من ألبومه، قد حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد 4 أيام فقط من طرحها. Advertisements قد يهمك أيضا:

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