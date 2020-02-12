أمينة خليل وعائشة بن أحمد تحتضنان حسن الرداد في بوستر “توأم روحي”

حصل بوستر فيلم “توأم روحي”، الفيلم الذي يلعب بطولته حسن الرداد ويشاركه أمينة خليل وعائشة بن أحمد ويخرجه عثمان أبو لبن، ويعد التجربة الثالثة للمؤلفة أماني التونسي بعد بين بحرين وقصة حب.

وظهر نجوم الفيلم بالأسود على البوستر الدعائي للفيلم المقرر عرضه سينمائيًا، في عيد الحب، وتحديدًا في 14 فبراير المُقبل، وظهرت النجمتان أمينة خليل وعائشة بن أحمد على البوستر في حضن الرداد.

فيلم “توأم روحي” يقوم ببطولته عدد من النجوم الفن منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وقرر المنتج أحمد السبكي، طرح الفيلم في هذا التوقيت تحديدا، نظرا لطبيعة الفيلم الرومانسية التي تجعل موسم عيد الحب من أفضل المواسم التي يتم عرض الفيلم خلالها، ويجري المخرج عثمان أبو لبن على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تصوير الفيلم ليكون جاهزًا للعرض في الموعد الذي حددته الشركة المنتجة خلال شهر فبراير المقبل.

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