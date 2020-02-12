حسني صالح يكشف موعد انتهاء تصوير مشاهده في “بت القبايل”

القاهرة – لايف ستايل
قال المخرج حسني صالح أنه ينتهي من تصوير أحداث مسلسله الجديد بت القبايل خلال أسبوعين، مشيراً إلي أنه يعكف حاليا علي عملية المونتاج اللازمة لعدد من الحلقات.
واضاف أن أماكن التصوير بين عدد من الديكورات في مدينة أسوان وبعض الديكورات في القاهرة.
وأكد علي أنه يعشق الأعمال الصعيدية منذ زمن بعيداً، ويحب أن يقدم عدد من هذه النوعية من الأعمال.
المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، والعمل مكون من 45 حلقة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.
كما تكشف أحداث العمل حقيقة العلاقات الأسرية، والأخذ بالثأر في الصعيد الجواني، وحقيقة تمسكهم بالعادات والتقاليد في الزواج.
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